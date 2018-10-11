Народный художник РСФСР Анатолий Левитин умер на 97-м году жизни

Москва, , 15:44 — REGNUM Не стало народного художника РСФСР, вице-президента Российской академии художеств Анатолия Левитина. Академик, профессор, ветеран Великой Отечественной войны не дожил до своего столетия четыре года. О смерти Левитина сообщили в Российской академии художеств 11 октября.

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«Российская академия художеств с большим прискорбием сообщает, что 11 октября 2018 года на 97 году ушел из жизни народный художник РСФСР […] Анатолий Павлович Левитин. Выдающийся талантливый живописец А.П. Левитин посвятил всю свою жизнь служению Отечеству и внес неоценимый вклад в российскую культуру», — говорится в сообщении РАХ.

Кисти художника принадлежит более 800 произведений в разных жанрах. Его полотна посвящены событиям Октябрьской революции, Великой Отечественной войне, спорту, труду, комсомольским ударным стройкам и повседневному быту советского человека.

Более 30 лет — с 1987 года — Анатолий Левитин руководил творческой мастерской живописи Российской академии художеств в городе Красноярске. С 2009 года по 2017 год — возглавлял региональное отделение РАХ «Урал, Сибирь и Дальний Восток».

Его произведения находятся более чем в 30 музеях России и зарубежных стран, в том числе в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном Русском музее, Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова. Анатолий Левитин имеет множество наград, в том числе Орден Великой Отечественной войны II степени, Орден Дружбы, Орденом Почёта.

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