В Нижнем Новгороде прочитают курс лекций об электронной музыке

Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM Ознакомительный курс лекций-концертов «Технологии в современной электронной музыке» представит в Нижегородском государственном университете Фонд электронной музыки (ФЭМ), основанный выпускником радиофизического факультета Иваном Павловым. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба вуза.

Первое мероприятие с участием Павлова прошло 5 октября. На встрече он сообщил, что ФЭМ ставит перед собой задачу возрождения традиций, заложенных в начале XX века российскими художниками-авангардистами, продолженных в послевоенные годы советскими разработчиками новых музыкальных инструментов и композиторами, исследовавшими нетрадиционные способы создания музыки.

Отмечается, что в отличие от других организаций, фонд считает принципиальным фокус на аудитории, знакомой с физическими и математическими понятиями, лежащими в основе синтезирования звука в аналоговых электронных инструментах и в музыкальном программном обеспечении.

Предполагается, что курс лекций пройдет с участием знаковых представителей мировой электронно-экспериментальной сцены, разработчиков программного обеспечения, создателей новых синтезаторов, профессоров современной музыкальной теории, а также непосредственно музыкантов и композиторов, работающих в соответствующих областях.

Также в вузе рассмотрят вопрос о создании лаборатории электронной музыки, где заинтересованным студентам будет предложен курс обучения работе в музыкальной студии, создания музыки на существующих электронных инструментах и компьютерах и разработка новых звуковых изобразительных средств на аналоговой или цифровой основе.

Иван Павлов — музыкант из Стокгольма, известен под псевдонимом СОН, а так же по работам в коллективе SOISONG.