Четверг, 11 Октября 2018 года
16:31:18 МСК

Режиссёр мультфильма «Ученик чудовища» обратился к российским зрителям

Культура

«Ученик чудовища» выйдет в российском прокате 18 октября 2018 года спустя 3 года после мировой премьеры

Режиссёр мультфильма «Ученик чудовища» обратился к российским зрителям
Цитата из м/ф «Ученик чудовища». реж Мамору Хосода. 2015. Япония
Мальчик и чудовище

Токио, 11 октября 2018, 15:02 — REGNUM  Японский полнометражный мультфильм «Ученик чудовища» (Bakemono no ko) выйдет в российском прокате 18 октября. В связи с такой необычной премьерой (спустя 3 года после мировой) режиссёр проекта Мамору Хосода записал видеообращение для российских зрителей. Об этом сообщил «КГ-портал».

"Здравствуйте, дорогие российские зрители. Я Мамору Хосода, режиссёр фильма «ученик чудовища». Наша картина рассказывает об одиноком мальчике, который встретил огромного могучего монстра. Пройдя через многие испытания, они становятся близки друг другу как отец и сын. Одно из главных мест действия мультфильма — район Сибуя в Токио. Это именно то место, где Хатико ждал своего хозяина. Я надеюсь, что эта история вам очень понравится», — рассказал Мамору Хосода в своём обращении к зрителям

Видеообращение озвучено Александром Фильченко. Премьера картины состоится 18 октября 2019 года. Во всём мире мультфильм был тепло встречен как зрителями, так и критиками. Пресс-показы фильма для российских журналистов и критиков начались с 10 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Прибыль японской аниме-индустрии составила 2 миллиарда долларов в 2017 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аниме/манга
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить