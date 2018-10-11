Съёмки «Джокера» зашли слишком далеко

Нью-Йорк, США, , 13:33 — REGNUM На съёмках фильма «Джокер» об одном из самых известных персонажей вселенной комиксов DC с Хоакином Фениксом в главной роли произошёл неприятный инцидент. Во время съёмок в метрополитене Бруклина актёры массовки оказались заперты в вагонах метро. Об этом сообщило издание TMZ.

Крики и просьбы о помощи актёров не были услышаны, так они провели несколько часов взаперти. Ситуация дошла до того, что запертым людям пришлось справлять нужду прямо на рельсы метрополитена. Специальный профсоюз актёров SAG уже разбирается в ситуации и ищет возможные пути её решения.

Дополнительно стало известно, что по вине руководства проекта, произошло крупное несоблюдение норм обеденных перерывов у актёров массовых сцен. Разбирательство с профсоюзом SAG может пагубно отразиться на продолжении съёмок фильма.

Напоминаем, что «Джокер» — кинокомикс, находящийся в процессе съёмок. Картина расскажет об одном из самых известных сверхзлодеев вселенной комиксов DC и истории его становления. Главную роль в фильме исполнит американский актёр Хоакин Феникс. По сюжету картины, герой Феникса будет неудачливым комедиантом, ставший главой преступного мира после ряда жизненных неудач. Премьера фильма состоится 4 октября 2019 года.

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