Владимирский музей может потерять половину доходов из-за РПЦ

Владимир, , 12:10 — REGNUM Объекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в отношении которых Русская православная церковь подала заявки на возвращение, приносят музею более половины всех доходов. Об этом, как сообщил 10 октября «Коммерсантъ», во время заседания двусторонней рабочей группы, на котором обсуждалась возможность реституции, заявил гендиректор музея Игорь Конышев.

При этом затраты на содержание 12 объектов, на которые претендует церковь, составляют примерно 25 млн рублей. По итогам совещания было решено дать представителями музеев и епархии три недели для того, чтобы они смогли договориться о совместном использовании спорных объектов.

ИА REGNUM напоминает, что РПЦ подала заявки на возвращение 12 объектов, которые находятся в пользовании музея. В список попали, в том числе, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, которые находятся во Владимире и включены в список ЮНЕСКО, а также объекты, расположенные в Суздале и Гусь-Хрустальном. Игорь Конышев ранее заявлял, что музей не планирует отдавать Русской православной церкви памятники.

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