В Санкт-Петербурге открывается фестиваль кино Северных стран

Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM С 11 по 14 октября в кинотеатре «Аврора», что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в третий раз будет проходить Фестиваль кино Северных стран. На суд зрителя будет представлено восемь лучших новых фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов. Критики отмечают ленты «Быть Астрид Линдгрен», «Мечты у моря», «Дышите нормально» и «Утойя, 22 июля».

Генеральный консул Швеции в Петербурге Эва Сундквист в релизе кинотеатра подчеркивает, что в 2018 году «все фильмы кинофестиваля поднимают и по-разному интерпретируют тему соседства и отношений между людьми, которые вынужденно или добровольно живут рядом друг с другом».

Демонстрация фильмов — часть большого международного фестиваля «Недели Северных стран». В программу форума также входят выставки, лекции и другие мероприятия.