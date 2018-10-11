На экраны России выходит кукольный мультфильм «Гофманиада»

Москва, , 10:29 — REGNUM 11 октября в российский прокат выходит одна из самых ожидаемых кинематографических работ последних лет — мультипликационный кукольный фильм «Гофманиада», созданный на киностудии «Союзмультфильм». Это сложнейший в техническом отношении проект осуществил режиссер Станислав Соколов. Его команда трудилась над картиной более 16 лет. Всего было создано 120 уникальных кукол ручной работы со съемными лицами для придания им эмоционального выражения. Эскизы кукол и многих декораций сделал выдающийся художник Михаил Шемякин.

В основе фильма два переплетающихся между собой мира: мир необычных сказок — «Золотой горшок», «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», «Песочный человек» и мир молодого романтичного человека, начинающего юриста и писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, время от времени переносящегося из обыденной жизни небольшого немецкого городка в воображаемые пространство и действия. Сценарий фильма написал Виктор Славкин. Роли озвучивали Владимир Кошевой, Алексей Петренко, Павел Любимцев, Александр Ширвиндт и многие другие.

Фильм уже демонстрировался вне конкурса на Берлинском и Каннском кинофестивалях.