В Дрездене покажут редкие снимки первого русского фоторепортёра

Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В Немецко-Русском институте культуры в Дрездене 12 октября откроется выставка «Немец Карл Булла, первый русский фоторепортёр», включающая в себя более 80 редких фотографий. В режиме телемоста в открытии выставки будут участвовать сотрудники и гости петербургской Президентской библиотеки.

Часть выставки посвящена общероссийским юбилеям: 200-летию Санкт-Петербурга, 100-летию Казанского собора, 300-летию Дома Романовых и другим событиям. Также в объектив представителей династии Булла попал весь «цвет общества» своего времени. На экспозиции можно увидеть кадры реконструкции лицейского экзамена Александра Пушкина, устроенную художником Ильёй Репиным, знаменитую актрису Веру Комиссаржевскую, юного Владимира Набокова и других. На одном из снимков запечатлен сам Карл Булла, позирующий со Львом Толстым своему сыну Виктору.

Многие из демонстрируемых фотографий ранее находились в частных коллекциях и будут представлены широкой публике впервые. Экспозицию представит автор фотомонографии «Первый фоторепортёр России Карл Булла», журналист Юрий Светов.

Президентская библиотека совместно с Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы проводит целую серию мероприятий, посвящённых творческому наследию династии Булла. Так, 7−8 октября в Москве состоялся XVII форум «Петербургский диалог», посвящённый укреплению связей между Россией и Германией. В его рамках показали фрагменты выставки фотографий семейства Булла, которую Президентская библиотека подготовила для очной демонстрации в Германии. 13 октября творческое наследие династии Булла покажут уже гостям 70-й Франкфуртской книжной выставки-ярмарки. В дальнейшем планируется передвижение выставки и по другим городам Германии и Центральной Европы. В частности, 17 января экспозиция откроется в Российском доме науки и культуры в Берлине.

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