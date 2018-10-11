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В Музее современной истории России откроется выставка к столетию комсомола

Культура

В экспозиции представлено более 300 экспонатов

Москва, 11 октября 2018, 09:56 — REGNUM  11 октября в Государственном центральном музее современной истории России в Москве открывается большая выставка «Энергия созидания: 100 лет комсомолу». На ней посетители смогут познакомиться с богатой и героической историей самой массовой политической организации в истории международного молодежного движения. Организации, оказавшей огромное влияние на целые поколения советских людей.

В экспозиции представлено более 300 экспонатов, среди них вещи участников первых комсомольских строек и коллекция плакатов, иллюстрирующих историю комсомольского движения.

Выставка «Энергия созидания: 100 лет комсомолу» создана Музеем современной истории России при поддержке Российского государственного архива социально-политической истории, Ассоциации волонтерских центров и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Выставка продолжит работу до 25 ноября 2018 года.

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Культурная хроника
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