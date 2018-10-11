Полнометражный анимационный фильм «Гофманиада» вышел в прокат

Москва, , 09:40 — REGNUM С сегодняшнего дня, 11 октября, в прокат вышел полнометражный анимационный фильм «Гофманиада». Премьера долгожданного произведения студии «Союзмультфильм» состоялась накануне в московском кинотеатре «Иллюзион».

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Представляя гостям романтическую фантазию на тему сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана, министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что «Гофманиада» — «самый большой мультипликационный долгострой в российской истории». Он создавался более 15 лет и всё-таки увидел свет.

«Я боюсь, что это последний кукольный мультфильм такого масштаба. Этот мультфильм рукотворный, каждая кукла здесь — авторская. Так что мы смотрим фактически уникальный продукт», — добавил глава ведомства.

Сценарий к мультфильму, прокатчиком которого выступает компания «Дисней», писали Виктор Славкин и Станислав Соколов, последний также является и режиссёром-постановщиком ленты. Музыку для картины написал Шандор Каллош.

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Главный герой фильма — сам Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения.

Как сообщало ИА REGNUM, два предпремьерных показа анимационной ленты «Гофманиада» состоялись в феврале 2018 года во время 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, прошедшего в столице Германии.

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