Алексей Гуськов: «У меня пока не всё потеряно»

Алена Сычева, , 13:36 — REGNUM

18 октября на российские киноэкраны выходит картина «Вечная жизнь Александра Христофорова», продюсером и исполнителем главной роли которой выступил народный артист РФ Алексей Гуськов. В течение прошедшего месяца Алексей Геннадьевич посетил ряд российских городов с премьерными показами этой ленты. Одним из первых увидеть новый фильм смогли жители Приморья: Алексей Гуськов стал специальным гостем 16-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который состоялся с 21 по 27 сентября во Владивостоке.

: Вас не часто можно встретить на кинофестивалях, но для «Меридианов Тихого» вы сделали исключение: почему?

Я не люблю кинофестивали и редко туда езжу. Но смотр по Владивостоке совпал с моим туром региональных премьер. В данном случае я использовал фестивальную площадку для показа картины и встречи со зрителями Приморья. Начал я с Южно-Сахалинска, затем приехал во Владивосток. Хорошо, что наши интересы с фестивалем совпали, потому что я сразу сказал, что не хочу отдавать картину в конкурс. Меня конкурсы и призы волнуют в самую последнюю очередь, поверьте. Моей задачей было встретиться с приморским зрителем. Потому что все чаще, видя ситуацию с российскими фильмами в прокате, задаю себе вопрос: может, мне и заниматься кино не надо? Можно просто ездить со своими спектаклями, в театре служить, а продюсировать, да и сниматься, уже не надо, если зрителя нет. Или все-таки он еще есть? Вот за ответом на этот вопрос я и отправился по стране.

Во Владивостоке в рамках фестиваля у нас была коммерческая премьера, то есть билеты продавались, это было не бесплатным просмотром. Зал «Океана» был заполнен, и организаторы открыли продажу еще на два сеанса в «Уссури». Это показатель того, что картина имеет спрос.

Показы проходили при полных залах. Я не только представлял фильм, но и оставался специально для того, чтобы услышать мнение. Понимаю, что в лицо люди, которые пришли ко мне на показ, не скажут всё, что думают, но даже если делить их слова на сто, всё равно — отклик очень положительный. Значит, у меня пока не всё потеряно.

После Владивостока был Хабаровск, потом — Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Самара, Краснодар, Санкт-Петербург и, наконец, Москва. Потом будет поддерживающий тур: Белгород, Воронеж, Тольятти и отдельные сеансы в Москве.

: Получается, вы в своем туре охватили всю страну, а как продюсер и актер — уже давно вышли на мировой уровень: «Пингвин нашего времени» и «4 дня в мае» реализованы совместно с Германией, вы снимались в итало-французской ленте «Признание», французской «Полине» и в ярком телевизионном российско-португальско-украинском проекте «Мата Хари», с помпой представленном на рынке Mipcom в Каннах. Как вы считаете, насколько перспективна сейчас копродукция в кино?

Копродукция имеет смысл, если существует ответ на вопрос, для чего она делается. Ответ может быть разным — это довольно широкий спектр причин. Были фильмы о Второй мировой войне, интересные зрителям всего мира, но, насколько я знаю, фильм «4 дня в мае» был последним на эту тему, поддержанным немецким фондом. И на это одна причина: тема для них закрыта в силу того, что зритель там перестал интересоваться этим периодом времени. Об этом свидетельствуют и кассовые сборы на любые фильмы о Второй мировой.

Если с российской стороны нет ответа на этот вопрос «зачем…», то это пустая трата денег. На Западе я услышал такое понятие: «дурные деньги». Продюсер вдруг решает делать копродукцию, едет в Голливуд, где вкладывается в чужие проекты в надежде обосноваться на чужом рынке. Я много слышал о подобных опытах, которые ни к чему не привели: это не копродукция, это бессмысленная трата денег.

: Над каким новым проектом вы сейчас работаете: он будет создаваться в копродукции или только российскими авторами?

Есть одна идея, но только на уровне задумки. Пока не очень складывается сценарий. Это, кстати, тоже большая проблема при копродукции. Идеально, чтобы писали два автора из разных стран, и чтобы еще был скрипт-доктор. Бывает, идея сама по себе нравится и французам, и итальянцам, но из нее ничего интересного не формируется…

В принципе я не гонюсь за копродукцией. Мне сейчас интересно работать в России, где я периодически делаю проекты, на которых выступаю и актером, и продюсером. Сейчас, как вы видите, российский зритель повернулся к нам лицом. И сборы отечественных фильмов растут, а американских — уменьшаются. На это много причин, кроме протекционистской политики, которую я полностью поддерживаю. Никакие запреты ни к чему хорошему не приводят, но поставить всех в равные условия, я считаю, важно. Наш кинопрокат с 1990-х годов заполнен фильмами от четырех голливудских мейджоров. И кинотеатры не могут распоряжаться временем, не могут снять сеанс зарубежного фильма, на который пришло два зрителя, и поставить на его место, например, российскую ленту с прокатным потенциалом. И я даже не говорю об артхаусе, а именно о картине с потенциалом в прокате. Я за то, чтобы вводилась система отчислений, с которых государство смогло бы субсидировать кинотеатры за показ российского фильма, не предназначенного для широкой аудитории, но высокого художественного уровня. Это непростой вопрос, его решить непросто, учитывая мнение кинотеатров, производителей и дистрибьюторов. Но то, что в первую очередь надо перестроить рынок дистрибьюции, — это точно. Надо всех поставить в равные условия, и нечего тут бояться.

: Вы упомянули, что иногда принимаете участие в проекте и как актер, и как продюсер: от чего это зависит?

Зависит от темы, которая меня волнует. Я и актер-то темы. Никогда не мечтал сыграть просто какую-то роль, но если есть тема, которая созвучна мне именно на сегодняшний день, с моим размышлением о жизни, то проект становится мне интересным. Подчеркиваю: на сегодняшний день. Бывает, мне задают вопросы журналисты: «Вот, Вы говорили в интервью…», так это ж было 12 лет назад! Поколение сейчас меняется раз в пять лет. Очень быстро изменяется мир. И это не хорошо или плохо, просто это так.

: Когда выбираете проекты, часто полагаетесь на интуицию?

Да, выбираю часто интуитивно. Иногда ошибаюсь, потом приходится мучиться на съемочной площадке — как и все. Но у меня сейчас такой счастливый период начался: дети подросли, и я могу, действительно, заниматься больше собой, и позволить себе не бросаться в какой-то сериал ради заработка. Мне уже неинтересно включаться в проект только с целью улучшения своих материальных благ.

Много может быть разных поводов. Бывает, коллеги приглашают сняться в фильме. Если время есть, почему бы не поработать с молодыми людьми, с интересными дебютантами?.. На всё, к сожалению, времени не хватает. Каждый мой продюсерский проект — это минимум пять лет от идеи до выпуска картины. В основном написание любого сценария занимает от трех до пяти лет. Проекты могут развиваться параллельно, поэтому я могу сделать огромную паузу: вот, с 2011 до 2018-го, семь лет ничего не представлял как продюсер.

: Скажите, а какое кино вы сами любите как зритель?

Я, конечно же, стараюсь следить за премьерами и ходить на фильмы режиссеров с мировым именем. Это Кристофер Нолан, Мартин Скорцезе, Ридли Скотт… Мне необыкновенно интересно все, что делают братья Коэн и Вуди Аллен. По уму, посылу, юмору, иронии их ленты близки моему любимому фильму «Не горюй» Георгия Данелии. Я его могу пересматривать бесконечно, потому что там есть и такая ирония, и смех до слез, и такое сожаление — тоже до слез…

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