Китайскому пианисту вручили в США $1,6 млн за вклад в обучение молодежи

Нью-Йорк, США, , 09:24 — REGNUM Китайскому пианисту Лан Лану торжественно вручили $1,6 млн за преподавание музыки в Соединённых Штатах и Китае, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Торжество стартовало в зале Чиприани на Бродвее в Нижнем Манхэттене в рамках вечера по случаю 10-й годовщины основания Международного музыкального фонда Лан Лана (LLIMF). Всемирно известный пианист провел концерт с участием юных учеников фонда. Вел церемонию американский актер, лауреат «Золотого глобуса» Алек Болдуин.

Напомним, что Международный музыкальный фонд Лан Лана был основан в 2008 году для обучения, вдохновления и мотивации следующего поколения начинающих любителей музыки и музыкантов в США и Китае. За десятилетие существования фонд помог обучить и продвинуть 101 пианиста.

Отметим также, что Лан Лан пользуется серьезной популярностью в США. С ним неоднократно давала свои концерты американская рок-группа Metallica. В 2014 году, в частности, — во время вручения премии «Грэмми». В 2017 году — во время концерта американской группы в Шанхае.