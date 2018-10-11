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Китайскому пианисту вручили в США $1,6 млн за вклад в обучение молодежи

Культура

Напомним, что Международный музыкальный фонд Лан Лана был основан в 2008 году для обучения, вдохновения и мотивации следующего поколения начинающих любителей музыки и музыкантов в США и Китае

Нью-Йорк, США, 11 октября 2018, 09:24 — REGNUM  Китайскому пианисту Лан Лану торжественно вручили $1,6 млн за преподавание музыки в Соединённых Штатах и Китае, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Торжество стартовало в зале Чиприани на Бродвее в Нижнем Манхэттене в рамках вечера по случаю 10-й годовщины основания Международного музыкального фонда Лан Лана (LLIMF). Всемирно известный пианист провел концерт с участием юных учеников фонда. Вел церемонию американский актер, лауреат «Золотого глобуса» Алек Болдуин.

Напомним, что Международный музыкальный фонд Лан Лана был основан в 2008 году для обучения, вдохновления и мотивации следующего поколения начинающих любителей музыки и музыкантов в США и Китае. За десятилетие существования фонд помог обучить и продвинуть 101 пианиста.

Отметим также, что Лан Лан пользуется серьезной популярностью в США. С ним неоднократно давала свои концерты американская рок-группа Metallica. В 2014 году, в частности, — во время вручения премии «Грэмми». В 2017 году — во время концерта американской группы в Шанхае.

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Музыка
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