Выставка «Возвращённые скоровища Сирии» может пройти в Москве

Дамаск, , 07:32 — REGNUM В Москве может пройти выставка сирийских культурных ценностей, ранее похищенных боевиками и возвращенных государству. Об этом рассказал 11 октября журналистам куратор выставки «Возвращенные сокровища Сирии», заведующий отделом классического периода Национального музея Сирии Касем аль-Мухаммед.

Выставка «Возвращенные сокровища Сирии» открылась в Дамаске 3 октября. На ней представлено около 500 экспонатов, относящихся к доисторическому, классическому и исламскому периодам истории Сирии. Это орудия труда, оружие, предметы быта, украшения и другие артефакты.

По словам аль-Мухаммеда, эти предметы раскрывают богатую сирийскую историю и охватывают 12 тыс. лет. Все экспонаты были обнаружены на территориях, подконтрольных боевикам. Их планировали продать за границу. Задача по возвращению похищенных ценностей поставлена перед сирийской армией.

Касем аль-Мухаммед добавил, что сирийские реставраторы надеются на помощь российских коллег в восстановлении артефактов. В Москве выставка может состояться в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в московском «Крокус Экспо» была представлена экспозиция «Сделано в Сирии». Она включала национальные сирийские сладости, пряности, сувениры и другие товары.

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