В китайском Синьцзяне официально открылся первый в истории геопарк

Урумчи, Китай, , 05:54 — REGNUM Первый в своем роде геопарк официально открылся для посетителей в поселке Кёктокай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Парк расположен в Алтайских горах, в месте, где берет свои истоки река Иртыш. Площадь парка превышает 2,3 тыс. кв. метров. Посетителям предоставится возможность насладиться захватывающими пейзажами Иртышского каньона, огромного кратера, озер, гор, водопадов, окаменелостей и рек.

«Ожидается, что новый геопарк увеличит доход региона и станет драйвером устойчивого развития местной экономики», — полагает представитель парка Цзинь Сяочи.

Отметим, что Геопарк Кёктокай входит в состав восьми новых мировых геопарков, которые были внесены в соответствующий перечень ЮНЕСКО в мае 2017 года. Местный же кратер, которым так гордятся в парке, стал результатом добычи ископаемых. Добыча была остановлена в 2002 году в виду истощения рудника, что ударило по доходу местного населения, львиная часть которого потеряла место работы.

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С тех пор центральное правительство вложило более 2 млрд юаней ($289 млн) на восстановление экосистемы вокруг кратера, создавая параллельно инфраструктуру для развития туризма. В 2017 году это место посетило около 3 млн внутренних и иностранных туристов, что на 50% больше, чем в 2016 году.