Певица Тейлор Свифт стала исполнителем года в США

Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт победила в номинации «исполнитель года» музыкальной премии American Music Awards (AMA), сообщает официальный сайт премии.

Певица обошла таких музыкантов, претендовавших на эту премию, как рэперы Дрейк, Пост Мэлоун, музыкант Эд Ширан и группа Imagine Dragons. Также Свифт получила награды как лучшая поп/рок певица и награду за лучший альбом. Также жюри конкурса отметила ее турне в поддержку последнего альбома и удостоило Свифт награды «Тур года».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2018 года американский журнал Billboard составил рейтинг 50-ти самых высокооплачиваемых музыкантов планеты за прошедший год. В этот список также попала американская певица Тейлор Свифт, заработавшая пять миллионов долларов от продаж своего альбома.

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