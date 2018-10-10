Ремастеринг Assassin's Creed 3: Ubisoft рассказала об изменениях в игре

Монтрёй, Франция, , 23:25 — REGNUM Компания Ubisoft раскрыла подробности об изменениях, которые получит ремастеринговая версия игры Assassin's Creed 3. Об этом 10 октября сообщил портал Game Revolution.

Консоли PS4 Pro, Xbox One и PC получат разрешение 4K и HDR, а PS4 и Xbox One — разрешение 1080p. Разработчики не только добавили в игру новые модели персонажей и текстуры высокого разрешения, также они сделали мир более детализированным и увеличили количество NPC. Но и это ещё не все, согласно заявлению Ubisoft изменения коснулись и геймплея, однако подробности компания озвучит позже.

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Напомним, игра Assassin's Creed 3 вышла в октябре 2012 года. В первый месяц продаж обладателями её копий стали 7 млн игроков. Это сделало её самой быстропродаваемой игрой компании.

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