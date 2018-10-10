Вышел первый трейлер новой экранизации «Кладбища домашних животных»

Лос-Анджелес, США, , 22:58 — REGNUM Вышел первый трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Ролик был опубликован 10 октября на YouTube-канале Paramount Pictures.

Сняли новую картину режиссёры Кевин Колш и Деннис Уидмайер, которые ранее выпустили сериалы «Крик», «Чёрные праздники» и фильм «Глаза звезды». В проекте принимают участие такие актёры, как Джейсон Кларк («Человек на Луне»), Джон Литгоу («Корона») и Эми Саймец («Очень странные дела»). Над созданием сценарной адаптации работали Дэйв Кайганич («Террор») и Джеффри Бюхлер («Полуночный экспресс»).

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Напомним, выход фильма на экраны запланирован на 4 апреля 2019 года. Первая экранизация романа «Кладбище домашних животных» вышла в 1989 году, её снял режиссёр Мэри Ламберт.

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