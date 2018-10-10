Разработчик Cyberpunk 2077 привлек к проекту специалистов по мультиплееру

Варшава, , 15:09 — REGNUM В сети появилась новая информация об игре Cyberpunk 2077. Компания-разработчик CD Projekt RED объявила о том, что к работе над проектом будет привлечена компания Digital Scapes. Об этом 9 октября сообщил портал MCV.

В CD Projekt RED не пояснили, какую именно часть проекта будут реализовывать люди из Digital Scapes. Однако некоторые геймеры, которые слышали про эту компанию, вспомнили, что она занималась разработкой режима мультиплеера для игры Dying Light Be the Zombie. Издание пишет, что, таким образом, может оказаться, что слухи о наличии у Cyberpunk 2077 режима мультиплеера уже на стадии выхода вполне правдивы.

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Напомним, Cyberpunk 2077 — предстоящая игра в жанре Action RPG (ролевой боевик), в основу которой легла популярная настольная игра «Киберпанк 2020». Игра была анонсирована в мае 2012 года. Ожидается, что она выйдет в первом квартале 2019 года. Однако ранее СМИ сообщали, что дата релиза может быть перенесена.

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