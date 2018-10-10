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Омская область ждёт открытия «самого долгожданного культурного долгостроя»

Культура

Омский губернатор пригласил на открытие театра «Галёрка» министра культуры России Владимира Мединского

Омская область ждёт открытия «самого долгожданного культурного долгостроя»
Иллюстрация: Omskportal.ru
В омском театре «Галёрка»

Омск, 10 октября 2018, 15:08 — REGNUM  Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским, состоявшейся 9 октября, сообщил о завершении работ по реконструкции здания драматического театра «Галёрка» — самого долгожданного омского культурного долгостроя.

Строительство продолжалось более десяти лет. В 2018 году из бюджета Омской области на его завершение выделили 100 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 октября, в правительстве Омской области, Владимир Мединский принял приглашение Александра Буркова. Глава Минкультуры РФ планирует принять участие в церемонии открытия «Галёрки».

Уточняется, что в результате реконструкции площадь театра увеличилась с 2,9 тыс. до 7,8 тыс. кв. метров. Театр сможет принимать 300 зрителей. В нём появился большой производственный цех для декораций и других театральных конструкций. Кроме того, в «Галёрке» есть два репетиционных зала и гримёрные.

«Мы провели, я считаю, достаточно плодотворную встречу: Владимир Мединский принял наше приглашение посетить первый спектакль в новом здании «Галёрки» и самое главное — поддержал следующие наши проекты. В частности — завершение реконструкции «Эрмитаж-Сибирь». На это будет выделено из федерального бюджета 139 млн рублей», — прокомментировал Александр Бурков.

Напомним, здание государственного драматического театра «Галёрка» построили полвека назад как заводской клуб. Соответственно, в нём не было необходимого набора технологических помещений для организации полноценного театрального процесса. Решение о реконструкции здания было принято 10 лет назад. С тех пор театр работал на арендуемых сценических площадках города.

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Что касается центра «Эрмитаж-Сибирь», он разместится в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Реконструкцию власти обещают завершить на рубеже 2019−2020 года. Соглашение о создании центра «Эрмитаж-Сибирь» в Омске было подписано в декабре 2013 года.

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