В Петербурге пройдет фестиваль «Международная неделя консерваторий»

Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM С 21 по 28 октября в Санкт-Петербурге будет проходить XVIII фестиваль «Международная неделя консерваторий». Он учрежден Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова в 2001 году. Этот крупнейший музыкальный форум не имеет аналогов в мире: за 17 лет он представил более 270 высших школ музыки России, Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

В 2018 году на лучших концертных площадках Петербурга — в Эрмитажном театре, в Мариинском театре, Шереметевском дворце и других — выступят представители 14 консерваторий из 11 стран мира. Программа масштабного форума составлена из 13 разноплановых направлений, объединивших разные эпохи, стили и исполнительские школы.

Откроет фестиваль 21 октября концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича. В этот вечер прозвучат произведения выпускников консерватории — выдающихся композиторов ХХ века — Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича и других.

Предварит торжественный вечер церемония вручения диплома и мантии почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории всемирно известному дирижеру, народному артисту СССР Владимиру Федосееву.