Фото: Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо на съёмках нового фильма Тарантино

Лос-Анджелес, США, , 12:27 — REGNUM В сеть попали новые кадры со съемок будущего фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», на которых Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо запечатлены в одежде, выполненной в стиле 60-х годов XX века. Фотография была опубликована 9 октября в журнале People.

https://twitter.com/people/status/1049718898738847744

На фото Брэд Питт одет в в белый джинсовый костюм и чёрную футболку, а Леонардо Ди Каприо — в оранжево-розовые брюки и подобранную им в тон полосатую рубашку. По сюжету, Ди Каприо играет актёра, пытающегося оседлать волну успеха и попасть в Голливуд, Питту досталась роль его дублёра.

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Напомним, ранее папарацци выложили в сеть фотографии обнимающихся Брэда Питта и Маргарет Куэлли. Некоторые издания отметили, что актёр выглядел помолодевшим на десять лет.

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