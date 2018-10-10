В Москве создается Всероссийское молодежное реставрационное движение

Москва, , 12:18 — REGNUM 11 октября в Москве состоится заседание с участием представителей Министерства культуры РФ, Союза реставраторов России, общественных организаций и администрации Архангельской области. Оно будет посвящено вопросам сохранения и реставрации памятников деревянной архитектуры и произведений древнерусской живописи. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Главным итогом встречи должно стать принятие решения о создании Всероссийского молодежного реставрационного движения. В его задачи войдут проведение научно-образовательных проектов «Школ реставрации» в регионах страны и организация конкретных мероприятий по спасению памятников истории и культуры.

За основу будет взят опыт проведения проекта «Летней школы реставрации» в Архангельской области в августе 2018 года.