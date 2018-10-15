Кенозерье. Восстановление культурного ландшафта — шанс для России

Архангельск, , 10:25 — REGNUM Русский Север исторически сложился и остается до сих пор одним из корней и истоков жизни и самосознания русского народа, без нее немыслимо продолжение существования страны и государства. Но в современности, которая диктует нам свои порядки, вместе с безудержным ростом городов и городских агломерация, культурное разнообразие, доставшееся нам в наследство от предков, чахнет. Очевидно, что эту тенденцию необходимо переломить, но возможно ли это? Вопрос уже вышел на всемирный уровень, и соответствующие программы ЮНЕСКО направленные на сохранение культурного наследия в индустриально развитых странах, уже опробованы во многих государствах Европы.

VIII Международная научно-практическая конференция «Кенозерские чтения», прошедшая в Архангельске в 2016 году, подняла вопросы, не просто остающиеся, а становящиеся все более острыми. Экологи, этнографы и архитекторы обсуждали решения и делились собственным опытом в вопросе сохранения того, что получило название «культурного ландшафта» — совокупности исторически сложившегося на месте традиционного проживания комплекса связанных воедино навыков природопользования, материальных объектов и культурных черт.

Правильно взращенный культурный ландшафт, по идее специалистов, должен помочь преодолеть самую главную трудность — обезлюживание деревни, отток из нее населения, открыть возможности для инвестиций и получить прибыль от туризма. Достичь этого нелегко, но, как показывает опыт выступавших, в случае, когда это всё же удается, результат выглядит весьма перспективным. Так что же предлагается?

ИА REGNUM публикует материалы конференции в виде сборника, в котором обсуждаются правовые аспекты и современные решения сохранения традиционной архитектуры и исторической застройки, а также актуальные вопросы управления объектами природного и культурного наследия.

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