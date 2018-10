Инсайдеры: Microsoft скоро купит разработчика Fallout: New Vegas

Ирвайн, США, , 11:53 — REGNUM По неподтверждённой информации, пришедшей от трёх инсайдеров, компания Microsoft близка к завершению сделки по приобретению студии Obsidian Entertainment, хорошо знакомой игроманам по своей работе над хитом Fallout: New Vegas. Об этом 9 октября сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1049715039177969664

Представители Microsoft сообщили журналистам, что в компании не комментируют слухи или спекуляции. Сотрудники пресс-службы Obsidian поступили таким же образом. Как пишет издание, одним из убедительных аргументов в пользу продажи является то, что в этом случае Microsoft предоставит студии ресурсы и финансовую стабильность, с которой у Obsidian периодически возникали проблемы.

Читайте также: Новая часть игровой вселенной «Древних свитков» должна выйти в 2024 году

Напомним, компания Obsidian Entertainment была основана как независимая в 2003 году, вскоре после этого она стала известна в рядах любителей жанра ролевых игр. Кроме Fallout: New Vegas она работала над таким хитом как «Звёздные войны: Рыцари старой Республики II — Лорды ситхов» (Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords). В 2012 году Obsidian столкнулась с финансовыми трудностями и чуть было не вышла из бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Хэллоуин не за горами: Blizzard анонсировала новые облики для Overwatch