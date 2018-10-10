Москва, , 11:29 — REGNUM Сегодня, 10 октября, президент России Владимир Путин поздравил телекомпанию НТВ с 25-летним юбилеем. Он направил поздравительную телеграммы коллективу телекомпании, отметив, что после открытия телеканал быстро нашёл своего преданного зрителя, сообщается на сайте Кремля.

По мнению главы государства, хорошо узнаваемый журналистский «почерк» и стиль подачи информации стали «визитной карточкой» НТВ. Телеканал сохраняет приверженность лучшим традициям журналистики и идёт в ногу со временем, претворяя в жизнь самые смелые идеи.

Президент пожелал коллективу телекомпании НТВ благополучия и новых успехов и выразил уверенность, что канал ТВ продолжит честно и достойно исполнять свой профессиональный долг.

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Как сообщает ИА REGNUM, свою деятельность телеканал НТВ начал 10 октября 1993 года. Тогда в эфир вышли передачи «Сегодня» и «Итоги».

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