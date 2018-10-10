В Москве на конференции обсуждают развитие духовного туризма

Москва, , 11:17 — REGNUM 10 октября в Доме Пашкова в Москве открывается Международная конференция «Культурный и духовный туризм как фактор общеевропейского диалога». Она пройдет при участии Совета Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Участники форума обсудят состояние духовной сферы туризма и основные проблемы, связанные с развитием религиозных маршрутов. В рамках конференции пройдут презентации новых общехристианских святых мест в России и во многих странах Старого Света, которые могут войти в культурные маршруты Совета Европы.

Организаторами конференции выступили Библиотека иностранной литературы, Российская государственная библиотека и Ассоциация специалистов в области культурных маршрутов «Святыни неразделенного христианства», занимающаяся выявлением и описанием почитаемых святых мест и созданием познавательных культурно-туристических маршрутов.