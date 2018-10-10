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В Москве на конференции обсуждают развитие духовного туризма

Культура

В рамках конференции состоялись презентации новых религиозных маршрутов

Москва, 10 октября 2018, 11:17 — REGNUM  10 октября в Доме Пашкова в Москве открывается Международная конференция «Культурный и духовный туризм как фактор общеевропейского диалога». Она пройдет при участии Совета Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Участники форума обсудят состояние духовной сферы туризма и основные проблемы, связанные с развитием религиозных маршрутов. В рамках конференции пройдут презентации новых общехристианских святых мест в России и во многих странах Старого Света, которые могут войти в культурные маршруты Совета Европы.

Организаторами конференции выступили Библиотека иностранной литературы, Российская государственная библиотека и Ассоциация специалистов в области культурных маршрутов «Святыни неразделенного христианства», занимающаяся выявлением и описанием почитаемых святых мест и созданием познавательных культурно-туристических маршрутов.

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Культурная хроника
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