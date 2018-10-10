В МХТ имени Чехова премьера — спектакль «Сережа» по роману «Анна Каренина»

Москва, , 10:59 — REGNUM 10 октября в МХТ имени Чехова громкая премьера — спектакль «Серёжа» по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Постановку осуществил известный режиссер, приверженец театрального эксперимента Дмитрий Крымов. Впрочем, от классика в этом представлении — больше персонажи и драматическая линия: действо соединяет мотивы великого писателя с фрагментами романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и специально написанными Львом Рубинштейном «Вопросами». Ведь главный герой спектакля — Сережа, сын Карениных, — кукла: в прямом и переносном смыслах. Делать пересказ произведений Крымова — дело неблагодарное и пустое. Его спектакли всегда на грани, всегда вопрошающие. И здесь нет числа вопросов, на которые зритель то ли должен искать ответы в себе, то ли их вообще нет. Как отмечает в релизе театра сам режиссер, «все смешалось не только в доме Облонских, но и вообще»

В главных ролях — заслуженный артист России Анатолий Белый (Каренин) и Мария Смольникова, постоянная участница проектов мастера.

Это первая работа Дмитрия Крымова на прославленной сцене. До этого он почти пятнадцать лет успешно руководил лабораторией в театре «Школа драматического искусства», где поставил около 20 спектаклей. Лауреат театральных премий имени К. С. Станиславского, «Хрустальная Турандот», «Золотая маска».