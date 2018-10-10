Старинное здание дома художников на Волхонке в Москве запретили сносить

Москва, , 10:56 — REGNUM Дом художников на Волхонке в Москве — трёхэтажное здание доходного дома конца XVIII — начала XIX века — взят под охрану государства. Теперь его запрещено сносить, также не может быть нарушен исторический облик здания. Любые ремонтные или реставрационные работы в доме можно проводить только под контролем Мосгорнаследия и после согласования с ним. Об этом ИА REGNUM сообщили в столичном департаменте культурного наследия 10 октября.

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Это стало возможным благодаря новому статусу здания — дом художников был признан выявленным объектом культурного наследия.

Здание было построено в 1780-е годы как флигель городской усадьбы тайного советника, сенатора и дипломата Алексея Нарышкина. Позднее его стали использоваться под сдачу квартир в наём. В 1879 году его перестроили по проекту архитектора Михаила Никифорова: надстроили еще один этаж, обновили фасады и изменили планировку.

Доходный дом сохранился до наших дней в прекрасном состоянии, это образец городской застройки, менявшейся на протяжении XIX века.

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Как добавил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, помимо архитектурной ценности, здание обладает ещё и мемориальной. В этом доме на протяжении многих лет жили и работали такие знаменитые русские художники XIX века, как Василий Тропинин, Михаил Нестеров, Марк Юхневич и Валентин Серов. Также сюда часто приходили живописец Карл Брюллов и скульптор Витали.

Как сообщало ИА REGNUM, только за последние семь лет в Москве охранный статус получили порядка 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

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