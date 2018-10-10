Вышел новый клип на музыку из фильма «Звезда родилась» с Леди Гагой

Лос-Анджелес, США, , 10:51 — REGNUM Леди Гага и Брэдли Купер выпустили ещё один клип на музыкальную композицию из фильма «Звезда родилась». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

На видео показаны некоторые сцены из фильма, а начинается он с той, где музыканты сочиняют очередную песню. На сегодяшний день ролик набрал уже более 1,46 млн просмотров.

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Напомним, премьера фильма «Звезда родилась» в России прошла 4 октября 2018 года. На данный момент фильм собрал в мировом прокате уже более 65 млн рублей.

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