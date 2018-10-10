В Москве пройдет первый в России музыкальный марафон Баха

Москва, , 09:46 — REGNUM 10 октября в Большом зале Консерватории в Москве состоится открытие основной программы (региональная прошла в Крыму) музыкального фестиваля ArsLonga, которая продлится до 10 ноября. Инициатором и неизменным художественным руководителем форума является пианист Иван Рудин. В течение целого месяца на лучших площадках столицы — в «Зарядье», Большом зале Консерватории, Башмет-центре и в Камерном зале Московской филармонии будут выступать такие звезды, как Евгений Королев, Екатерина Мечетина, Александр Гиндин, Реми Женье, Люпка Хаджи-Георгиева, Алексей Уткин и многие другие.

В последний день фестиваля, 10 ноября, в концертном зале «Зарядье» пройдет первый в России музыкальный марафон, приуроченный к 333-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. Музыка великого композитора будет звучать с 12:00 до 22:00.