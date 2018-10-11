Знаковые фильмы Северных стран покажут в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге сегодня, 11 октября, стартует Фестиваль кино Северных стран. В кинотеатре «Аврора» покажут восемь лучших новых фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов: «Быть Астрид Линдгрен», «Зимние братья», «Мечты у моря», «Дышите нормально», «Скрипачка», «Бочка», «Долина» и «Утойя, 22 июля».

Как отметила генеральный консул Швеции Эва Сундквист, в этом году фестиваль посвящен теме соседства. Все фильмы так или иначе поднимают тему отношений между людьми, которые вынужденно или добровольно живут рядом друг с другом. Картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль кино Северных стран — часть большого международного фестиваля «Недели Северных стран», который проходит в Санкт-Петербурге с 2010 года. В его программу входят выставки, лекции, кинопоказы и другие события, которые знакомят петербуржцев и гостей города с современной культурой и образом жизни северных соседей Петербурга. В этом году фестиваль проходит под эгидой председательства Швеции в Совете министров Северных стран и координируется Генеральным консульством Швеции в Санкт-Петербурге.

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