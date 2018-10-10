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В Санкт-Петербурге проходит III Международный фестиваль камерной оперы

Культура

17 октября он завершится оперой «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе в исполнении театра «Санктъ-Петербургъ опера»

Санкт-Петербург, 10 октября 2018, 09:14 — REGNUM  10 октября в Санкт-Петербурге сразу двумя яркими представлениями — «Ласточкой» Камерной оперы Гамбурга на сцене театра «Санктъ-Петербургъ опера» и барочной сарсуэлой «Любовь убивает» Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац на площадке Эрмитажного театра — продолжится III Международный фестиваль камерной оперы. До 17 октября в Северной столице выступают российские и зарубежные коллективы, представляющие на суд искушенного петербургского зрителя лучшие оперные спектакли малой формы. Как всегда, заметно участие польских трупп, но в этом году это сразу два коллектива — к неизменному участнику, Варшавской камерной опере, показавшей «Похищение из Сераля» Вольфганга Амадея Моцарта, присоединилась Камерная опера города Щецина, представившего оперу-триллер Бенджамина Бриттена «Поворот винта».

Неизменный интерес поклонников музыки вызывает выступление столичного театра «Геликон-опера». В этом году он привез в Петербург балет с пением «Семь смертных грехов» на музыку Курта Вайля. И, конечно, главным действующим лицом праздника являются устроители фестиваля — театр «Санктъ-Петербургъ опера». По традиции они открывали афишу — представили оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь». Они же и будут завершать форум 17 октября — будет исполнена опера в трех актах «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе.

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Культурная хроника
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