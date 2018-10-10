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В США скончалась актриса из сериала «Стартрек»

Культура

С 2014 года Ярналл боролась с тяжелым онкологическим заболеванием яичников

Уэстлейк Виллидж, США, 10 октября 2018, 08:44 — REGNUM  Американская актриса Селеста Ярналл скончалась 7 октября в возрасте 74 лет в городе Уэстлейк Виллидж (штат Калифорния). Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что о смерти актрисы, игравшей в знаменитом сериале «Стартрек», рассказал ее муж. Ранее сообщалось, что Ярналл с 2014 года боролась с тяжелым онкологическим заболеванием яичников. Кроме «Стартрека», актриса играла в фильме «Чокнутый профессор».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в американском штате Калифорния скончался киноактер Пол Васкес, игравший в сериале «Скорая помощь». По сведениям СМИ, 48-летнего актера обнаружили в бессознательном состоянии в доме его отца. Предполагаемой причиной смерти назван сердечный приступ.

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