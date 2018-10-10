В Ростове-на-Дону открывается Фестиваль мотивационного кино и спорта

Ростов-на-Дону, , 08:37 — REGNUM 10 октября в Ростове-на-Дону открывается IV Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. На суд зрителей и жюри, которое в 2018 году возглавляет известный американский актер Эрик Робертс, представлено 80 лент, как полнометражных, так и короткого метра, из 30 стран. За главный приз поборются 13 кинолент. Все работы по условиям конкурса должны рассказывать о человеческих ценностях, стимулирующих к достижениям, преодолению барьеров и личностному росту.

Среди почетных гостей актеры из США Дон «Дракон» Уилсон и Австралии Луис Мэндилор, российские звезды Алена Бабенко, Александр Носик, Влад Ветров, Максим Коновалов, Олеся Судзиловская, Елена Захарова и другие.

В рамках фестиваля пройдет благотворительный киномарафон в помощь подопечным фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.