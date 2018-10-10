Стала известна дата выхода VR-версии игры Borderlands 2

Сан-Франциско, США, , 08:14 — REGNUM Компания Gearbox раскрыла информацию о VR-версии игры Borderlands 2. Результат проекта, в реализации которого также принимают участие сотрудники компании 2K, геймеры смогут увидеть уже в декабре 2018 года. Об этом 9 октября сообщил портал Business Insider.

Отмечается, что игра не просто будет адаптирована к управлению в VR-среде, разработчики намерены внести изменения в её механику. В частности, игрокам станет доступна функция BAMF Time, которая будет представлять собой замедление времени. Также будут изменены способы взаимодействия с транспортом.

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Напомним, игры франшизы Borderlands представляют собой шутеры (игра, в которой главный упор сделан на применение огнестрельного оружия) с ролевыми элементами. В них присутствует много чёрного юмора и жестокости. Вторая часть Borderlands вышла в сентябре 2012 года.

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