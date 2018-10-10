В Bethesda намекнули на дату выхода шестой части игры The Elder Scrolls

Роквилл, США, , 07:57 — REGNUM Представитель компании Bethesda назвал дату выхода шестой части игры The Elder Scrolls. Согласно словам вице-президента компании Пита Хаинса, поклонники смогут увидеть продолжении примерно в 2024 году. Об этом 9 октября сообщил портал Gamereactor.

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI ещё в июне 2018 года, на выставке Е3. Сейчас Хаинс намекнул на то, что новые игры компания будет выпускать через три-четыре года. Таким образом, выход игры Starfield состоится в 2021 году, а The Elder Scrolls VI — в 2024 году.

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Напомним, пятая часть фэнтезийного ролевого боевика The Elder Scrolls вышла в 2011 году, она получила название Skyrim. Бюджет игры составил $85 млн, она выполнена на движке «Creation Engine».

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