Бывший режиссёр «Стражей галактики» напишет сценарий к «Отряду самоубийц 2»

Лос-Анджелес, США, , 07:33 — REGNUM Джеймс Ганн, уволенный Disney с поста режиссёра «Стражей галактики», ведёт переговоры о том, чтобы написать сценарий ко второй части «Отряда самоубийц». Об этом 9 октября сообщил портал The Wrap.

https://twitter.com/TheWrap/status/1049729983067779072

Издание пишет, что эту информацию ему предоставили сразу три инсайдера. Сообщается также, что Ганн может занять пост режиссёра третьей части фильма. Ожидается, что он покажет совершенно новый подход к созданию картин в рамках этой франшизы DC.

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Напомним, первая часть «Отряда самоубийц», вышедшая в 2016 году, принесла создателям более $746 млн (при бюджете $175 млн). Снимал её режиссёр Дэвид Эйр («Яркость»). Disney уволил Джеймса Ганна с поста режиссёра «Стражей галактики» в июле 2018 года. Причиной стали его публикации в Twitter десятилетней давности.

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