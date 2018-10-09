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Во время Культурного форума 15 музеев Петербурга будут бесплатными

Культура

Форум пройдет 15-17 ноября 2018 года

Санкт-Петербург, 9 октября 2018, 17:55 — REGNUM  Во время проведения VII Санкт-Петербургского международного культурного форума полтора десятка музеев Северной столицы будут бесплатными для посетителей. Об этом сообщил 9 октября врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Во время форума 15 городских музеев можно будет посетить бесплатно. Это подарок гостям и жителям нашего города», — сказал Беглов на заседании оргкомитета по подготовке форума.

По его словам, «уже проведена серьезная работа, и Санкт-Петербург готов к проведению этого мероприятия».

В этом году в Культурном форуме ожидается участие глав 93-х зарубежных городов, 28 зарубежных регионов — партнеров Санкт-Петербурга. Общее число участников форума превысит 30 тысяч человек.

В рамках секции «Музеи и выставочные проекты» запланировано проведение круглого стола, посвященного созданию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда».

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Организаторы Форума: правительство Российской Федерации, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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