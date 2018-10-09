«Холостяк»: ЛСП, Feduk и Егор Крид сняли клип на популярную композицию

Москва, , 17:16 — REGNUM Рэперы ЛСП, Feduk и Егор Крид выпустили совместное музыкальное видео на композицию «Холостяк». Ролик был опубликован 9 октября на YouTube-канале «ЛСП».

Представленная композиция является настоящим гимном холостяцкой жизни, «Буду погибать холостым», — заявляет Feduk. ЛСП и Егор Крид нисколько от него не отстают. Однако в конце клипа показано, чем подобные бравурные заявления могут в итоге закончится — все трое попадают в плен к полуголым девушкам, которые заставляют музыкантов мыть посуду, драить полы и гладить бельё. За несколько часов с момента публикации ролик набрал более 300 тыс. просмотров.

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Напомним, композицию «Холостяк» рэперы впервые исполнили в эфире шоу «Вечерний Ургант» 17 сентября 2018 года. На данный момент это видео, опубликованное на официальном канале шоу, набрало более 4,6 млн просмотров.

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