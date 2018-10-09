Владимиро-Суздальский музей-заповедник принял миллионного посетителя

Владимир, , 17:09 — REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник с начала 2018 года посетили 1 млн туристов. Как сообщили в пресс-службе музея 9 октября, только за «высокий сезон» — с мая по сентябрь, экспозиции музея увидели более 722,6 тыс. человек.

«Динамика посещаемости музея-заповедника в 2018 году внушает оптимизм. И я уверен, что до конца года мы примем более 1 100 000 туристов, то есть реальные показатели посещаемости музея-заповедника будут выше, чем в прошлом году», — цитирует пресс-служба генерального директора музея Игоря Конышева.

Отметим, что в 2017 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетили 1,1 млн человек. По сравнению с 2016 годом, несмотря на все старания руководства музея, цифра не изменилась.

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Отметим, что вокруг музея уже более двух лет не утихают скандалы, связанные с деятельностью гендиректора Игоря Конышева. Так, в сентябре 2018 года местные жители и сотрудники музея заявили, что в учреждении «уничтожают культуру». Якобы с 1 декабря 2018 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике ликвидируют должности научных сотрудников.