Одна из главных задач вузов – обучение русскому языку, заявили в Крыму

Симферополь, , 15:43 — REGNUM Одной из главных задач каждого университета в России является обучение русскому языку, заявил 9 октября проректор Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского по академической и административной политике Владимир Курьянов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Родной язык, государственный язык — это основа культуры и развития любого общества», — сказал представитель вуза, обращаясь с поздравлением к участникам VI международной научно-практической конференции «Диалог культур. Теория и практика преподавания языков и литератур», приуроченной к 100-летию КФУ и 50-летию кафедры методики преподавания филологических дисциплин Таврической академии КФУ.

В свою очередь, заведующая кафедрой методики преподавания филологических дисциплин Таврической академии КФУ Елена Титаренко сообщила, что конференцию посетили выпускники кафедры из дальних стран. Сегодня они проживают более чем в 50-ти странах мира, поддерживают связи и регулярно собираются на конференции-встречи выпускников в Крымском университете.

Конференция продлится до 11 октября и завершится в Доме-музее М.А. Волошина.

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