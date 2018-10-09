В Кирове стартовала научно-практическая неделя региональной литературы

Киров, , 14:50 — REGNUM Всероссийская научно-практическая неделя «Региональная литература: сохранение традиций и новые имена» стартовала в минувший понедельник в Кирове, сообщает 9 октября пресс-служба Вятского государственного университета (ВятГУ).

Первый день мероприятия открыли сотрудники факультета филологии и медиакоммуникаций, представившие в средней школе № 14 города Кирова урок по школьному литературному краеведению. Отмечается, что это образовательное учреждение является региональной инновационной площадкой университета по указанной теме.

На уроке выступила доктор педагогических наук, профессор Елена Галицких, учитель русского языка и литературы Н. А. Тупицына и учитель начальных классов О. А. Токарева. Учащиеся совместно с педагогами, родителями и студентами выполняли творческие задания и создавали свою «Золотую полку читателя».

Отмечается, что в рамках литературной недели состоится научно-практическая конференция и встреча с писателями Кировской области.

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