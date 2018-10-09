Вторник, 9 Октября 2018 года
16:21:19 МСК

В Кирове стартовала научно-практическая неделя региональной литературы

Культура

В первый день филологи провели в школе урок по литературному краеведению

Киров, 9 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Всероссийская научно-практическая неделя «Региональная литература: сохранение традиций и новые имена» стартовала в минувший понедельник в Кирове, сообщает 9 октября пресс-служба Вятского государственного университета (ВятГУ).

Первый день мероприятия открыли сотрудники факультета филологии и медиакоммуникаций, представившие в средней школе № 14 города Кирова урок по школьному литературному краеведению. Отмечается, что это образовательное учреждение является региональной инновационной площадкой университета по указанной теме.

На уроке выступила доктор педагогических наук, профессор Елена Галицких, учитель русского языка и литературы Н. А. Тупицына и учитель начальных классов О. А. Токарева. Учащиеся совместно с педагогами, родителями и студентами выполняли творческие задания и создавали свою «Золотую полку читателя».

Отмечается, что в рамках литературной недели состоится научно-практическая конференция и встреча с писателями Кировской области.

Читайте также: В Кировской области откроется центр по разработке инновационной продукции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Литература
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить