Минпросвещения РФ определило ключевые задачи нацпроекта «Образование»

Москва, , 14:00 — REGNUM В рамках национального проекта «Образование» в России должны быть реализованы 10 федеральных проектов, затрагивающие вопросы развития школьного, среднего профессионального и высшего образования, воспитания, поддержки и развития волонтёрства, образования взрослого населения и цифровизации образования. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева, сообщается на сайте министерства.

В перечень ключевых мероприятий национального проекта «Образование» входит: строительство школ, ликвидации в ближайшее время третьей смены, созданию сети детских технопарков «Кванториум» в каждом городе с населением более 60 тыс. человек. Также в числе запланированных к реализации мероприятий: создание 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 лабораторий-мастерских.

Ещё одно направление — создание инфраструктуры для учителя. В каждом регионе будут созданы центры непрерывного развития профессионального мастерства и аккредитационные центры. Работа по созданию цифровой образовательной среды будет проходить совместно с Минкомсвязи России. В каждой школе страны должен появиться скоростной бесплатный интернет, и внедрены автоматизированные процессы. Реализацию проектов будут курировать три ведомства — Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодёжь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в субъекты Российской Федерации на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» будет направлено 390 млрд рублей — это 80% общего бюджета национального проекта.

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