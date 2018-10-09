Sony на полгода перенесла дату премьеры нового фильма Джеймса Ганна

Лос-Анджелес, США, , 13:10 — REGNUM Кинокомпания Sony перенесла дату премьеры нового хоррора BrightBurn, который продюсирует режиссёр первых двух частей фильма «Стражи галактики» Джеймс Ганн. Об этом 8 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Дата выхода фильма на большие экраны была перенесена с 30 ноября 2018 года на 24 мая 2019. Стоит отметить, что она является достаточно желанной для кинокомпаний, поскольку на этот день приходится начало длинных праздничных выходных (27 мая в США празднуют День поминовения).

Читайте также: Продюсер фильма «Война миров Z 2» назвала дату начала съёмок

Напомним, до сих пор точно неизвестно, о чем будет новый фильм Ганна, называние которого можно перевести как «ГориЯрко». В сети появлялись слухи, согласно которым BrightBurn будет экранизацией манги «Берсерк» или игры Bloodborne. Впрочем, долго гадать не придётся, ранее СМИ сообщили, что производство картины уже завершено и в ближайшее время Sony намерена начать кампанию по её продвижению.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты «Человека-паука» опубликовали в сети очередную странную петицию