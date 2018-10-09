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Sony на полгода перенесла дату премьеры нового фильма Джеймса Ганна

Культура

Фильм выйдет в прокат США в «длинные» майские выходные

Лос-Анджелес, США, 9 октября 2018, 13:10 — REGNUM  Кинокомпания Sony перенесла дату премьеры нового хоррора BrightBurn, который продюсирует режиссёр первых двух частей фильма «Стражи галактики» Джеймс Ганн. Об этом 8 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Дата выхода фильма на большие экраны была перенесена с 30 ноября 2018 года на 24 мая 2019. Стоит отметить, что она является достаточно желанной для кинокомпаний, поскольку на этот день приходится начало длинных праздничных выходных (27 мая в США празднуют День поминовения).

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Напомним, до сих пор точно неизвестно, о чем будет новый фильм Ганна, называние которого можно перевести как «ГориЯрко». В сети появлялись слухи, согласно которым BrightBurn будет экранизацией манги «Берсерк» или игры Bloodborne. Впрочем, долго гадать не придётся, ранее СМИ сообщили, что производство картины уже завершено и в ближайшее время Sony намерена начать кампанию по её продвижению.

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