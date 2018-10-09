Омский театр драмы начинает гастроли в Москве

Москва, , 12:57 — REGNUM 9 октября Омский академический театр драмы спектаклем «Время секонд хэнд» по повести Светланы Алексиевич открывает гастрольную программу в Москве. Все постановки будут показаны на сцене Московского театра имени Евгения Вахтангова. Сибирская труппа на это раз представит на суд столичной публики шесть своих работ. Критики обращают внимание на «Искупление» по сложной повести Фридриха Горенштейна, «INCOGNITO» в новом прочтении знаменитой комедии Николая Гоголя «Ревизор» и «Три товарища» по роману Эрих Мария Ремарка.

Московский театр Вахтангова и Омский академический театр драмы связывает давняя дружба: в годы войны именно в Омске работал коллектив вахтанговцев. Последние годы обменные гастроли стали регулярными. Летом 2018 года сибиряки увидели «Медею», «Евгения Онегина», «Ревнивая к себе самой» и другие постановки столичного коллектива.