«Русская цивилизация» подвела итоги

Москва, , 16:15 — REGNUM Победителями II Международного конкурса «Русская цивилизация» стали 16 фотографов. Авторов лучших работ наградили в галерее «Центр искусств. Москва» в храме Христа Спасителя.

Гран-при конкурса завоевал Дмитрий Феоктистов за снимок «Огненный прыжок». В номинации «Лица и поколения» призовые места разделили Виталий Подгурченко с фотографией «Ева», Зоя Митусова со снимком «Ранняя переправа» и Владимир Коробов с «Портретом сибирского рыбака».

Лучшими в номинации «Уникальная природа» стали работы «Парящий остров» Василия Яковлева, «Кекур Парус» Дмитрия Сигиды и «Мелодия утра» Андрея Кровлина. Победу в номинации «Традиции большой страны» одержали «Огненный прыжок» Дмитрия Феоктистова, «Дым прошлого» Георгия Орлова и «Крестный ход в пути» Станислава Шаклеина.

Иван Турухано с фотографией «Академия художеств», Павел Афанасьев со снимком «Свет Соловков» и Владимир Пальчик с работой «Три века в одном кадре» стали лучшими в номинации «Архитектура и скульптура». Победителями в номинации «Народное творчество» стали «Руки мастера» Юрия Чернова, «Кузнецы» Игоря Шаймухаметова и «Кудель» Михаила Широкова. Приз зрительских симпатий достался Ольге Сафроновой за фотографию «Воробьи и вишня».

В этом году участниками фотоконкурса стали более 3 тыс. фотографов из 44 стран мира. Самые интересные снимки вошли в экспозицию в «Центре искусств». Также в течение октября в Гончаровском парке Москвы на выставке будут представлены самые яркие работы «Русской цивилизации».

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