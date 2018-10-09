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«Русская цивилизация» подвела итоги

Культура

Победителями фотоконкурса стали 16 фотографов

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«Русская цивилизация» подвела итоги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»

Москва, 9 октября 2018, 16:15 — REGNUM  Победителями II Международного конкурса «Русская цивилизация» стали 16 фотографов. Авторов лучших работ наградили в галерее «Центр искусств. Москва» в храме Христа Спасителя.

Гран-при конкурса завоевал Дмитрий Феоктистов за снимок «Огненный прыжок». В номинации «Лица и поколения» призовые места разделили Виталий Подгурченко с фотографией «Ева», Зоя Митусова со снимком «Ранняя переправа» и Владимир Коробов с «Портретом сибирского рыбака».

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Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»
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Александр Тягны-Рядно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Тягны-Рядно
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Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»
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Виталий Сучков награждает победителя в номинации гран-при фотоконкурса
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Виталий Сучков награждает победителя в номинации гран-при фотоконкурса

Лучшими в номинации «Уникальная природа» стали работы «Парящий остров» Василия Яковлева, «Кекур Парус» Дмитрия Сигиды и «Мелодия утра» Андрея Кровлина. Победу в номинации «Традиции большой страны» одержали «Огненный прыжок» Дмитрия Феоктистова, «Дым прошлого» Георгия Орлова и «Крестный ход в пути» Станислава Шаклеина.

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Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»
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Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»
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Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»
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Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»

Иван Турухано с фотографией «Академия художеств», Павел Афанасьев со снимком «Свет Соловков» и Владимир Пальчик с работой «Три века в одном кадре» стали лучшими в номинации «Архитектура и скульптура». Победителями в номинации «Народное творчество» стали «Руки мастера» Юрия Чернова, «Кузнецы» Игоря Шаймухаметова и «Кудель» Михаила Широкова. Приз зрительских симпатий достался Ольге Сафроновой за фотографию «Воробьи и вишня».

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Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»
37
Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»

В этом году участниками фотоконкурса стали более 3 тыс. фотографов из 44 стран мира. Самые интересные снимки вошли в экспозицию в «Центре искусств». Также в течение октября в Гончаровском парке Москвы на выставке будут представлены самые яркие работы «Русской цивилизации».

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Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: «Русская цивилизация» готова назвать победителей

regnum author Дарья Антонова
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