Рязанский бизнесмен перестроил памятник ХVIII века под себя

Рязань, , 12:49 — REGNUM В Рязани индивидуальный предприниматель, арендовавший памятник федерального значения, фактически уничтожил его. Как сообщили 8 октября в пресс-службе Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, бизнесмен провел незаконные работы по переделке памятника «Гостиный двор — ХVIII-ХIХ вв.» (ул. Ленина, 31). В результате объект культурного наследия во многом утратил свою подлинность. По факту может быть возбуждено уголовное дело.

Памятник федерального значения был передан индивидуальному предпринимателю в долгосрочную аренду. В момент передачи в аренду в неудовлетворительном состоянии находилась крыша и штукатурный слой на фасаде. Из-за этого инспекция дала разрешение на ремонт фасадов и кровли. Подрядчиком должна была быть компания «Рязаньреставрация».

В результате внеплановой проверки, которая прошла 3 октября, выяснилось, что компания, имеющая лицензию, на объекте не работает. При этом в инспекцию не поступало уведомлений о прекращении работ. А вот самим ремонтом занимаются совсем другие люди, причем они проводили более серьезные работы, которые фактически привели к переделке памятника федерального значения.

Оказалось, что в здании полностью разобраны кровля и чердачное перекрытие, также разобрана часть стен, а вместо них появились новые. Кроме того, устроены новые монолитные перекрытия, демонтированы все дверные и оконные заполнения, появилась новая дверь на боковом фасаде, а во дворовом — прорубили два новых окна, а одно заложили.

«В результате памятнику причинён значительный вред — нарушен предмет охраны, во многом утрачена его подлинность», — считают в инспекции.

Сотрудники ведомства считают, что арендатор грубо нарушил закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Между тем сейчас он отказывается принимать предписание о приостановке работ. Сейчас инспекция пытается расторгнуть договор с арендатором, для этого в региональное министерство имущественных и земельных отношений отправили обращение. Кроме того, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела об уничтожении объектов культурного наследия.