Составлен топ-10 самых ожидаемых стратегических игр

Москва, , 12:42 — REGNUM Составлен список самых ожидаемых стратегий, выход которых намечен на 2018 и 2019 годы, над его составлением работали авторы портала Gmbox. Список был опубликован 8 октября на сайте издания.

В него вошли такие проекты, как Space Hulk: Tactics, Warhammer 40.000: Mechanicus, Mutant Year Zero: Road to Eden, Battlefleet Gothic: Armada 2 и Total War: Three Kingdoms.

Также, по мнению издания, одними из самых ожидаемых стратегий являются Desperados III, Age of Wonders: Planetfall, Imperator: Rome, Phantom Brigade и Iron Harvest.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что 17 октября 2018 года из «раннего доступа» выходит популярная «хардкорная» стратегия RimWorld. Над её созданием компания Ludeon Studios работала в течение пяти лет.

