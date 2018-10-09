В Выборге пройдет конференция по возрождению малых исторических городов

Выборг, Ленинградская область, , 12:31 — REGNUM 18−20 октября в Выборге пройдет IX Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития». Более 200 специалистов — представители администраций населенных пунктов, архитекторы, историки, реставраторы, бизнесмены обменяются опытом сохранения культурного наследия в современных условиях, обсудят реализацию планов по созданию благоприятной среды в небольших российских городах. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Программа конференции включает пленарное заседание, тематические секции, знакомство с достопримечательностями и объектами реставрации Выборга.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Российской Федерации совместно с Комитетом по культуре Ленинградской области, Выборгским объединенным музеем-заповедником и Российской ассоциацией реставраторов.