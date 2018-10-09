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В Выборге пройдет конференция по возрождению малых исторических городов

Культура

Специалисты обсудят вопросы сохранения культурных и исторических объектов

Выборг, Ленинградская область, 9 октября 2018, 12:31 — REGNUM  18−20 октября в Выборге пройдет IX Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития». Более 200 специалистов — представители администраций населенных пунктов, архитекторы, историки, реставраторы, бизнесмены обменяются опытом сохранения культурного наследия в современных условиях, обсудят реализацию планов по созданию благоприятной среды в небольших российских городах. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Программа конференции включает пленарное заседание, тематические секции, знакомство с достопримечательностями и объектами реставрации Выборга.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Российской Федерации совместно с Комитетом по культуре Ленинградской области, Выборгским объединенным музеем-заповедником и Российской ассоциацией реставраторов.

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Культурная хроника
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