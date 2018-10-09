Фанаты «Человека-паука» опубликовали в сети очередную странную петицию

Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Фанаты киновселенной Marvel опубликовали в сети петицию, в которой они пропросили у создателей фильма «Человек-паук: вдали от дома» взять актёра Тоби Магуайра на роль разносчика пиццы. Об этом 8 октября сообщил портал Comicbook.

Издание напоминает, что в фильме «Человек-паук 2» (2004), в котором главную роль исполнил Магуайр, Питер Паркер был доставщиком Joe's Pizza. Что интересно, в самой петиции фанаты кинокомиксов Marvel ни слова об этом не сказали. Они лишь написали, что если бы в фильме присутствовало подобное камео, то «это было бы здорово».

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Напомним, премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» запланирована на 5 июля 2019 года. Снимать его будет режиссёр Джон Уоттс, который ранее работал над созданием картины «Человек-паук: Возвращение домой».

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